أول تعليق من ويجز عن غنائه اليوم في حفل ختام كأس العالم 2022

حرص الفنان ويجز، على التعليق بشكل غير مباشر عن غنائه، اليوم، في حفل ختام كأس العالم 2022 في قطر.

وكتب ويجز، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: "You ll never fail if you never give up. Keep going”.

وأصدر الفيفا بيانا منذ قليل، يعلن من خلاله عن تفاصيل حفل ختام كأس العالم، تحت شعار "لا تتأخروا! مؤكدا أن حفل ختام كأس العالم قطر 2022 سيُشعل حماسة الجماهير في استاد لوسيل".

ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام السادسة مساء الأحد 18 ديسمبر بتوقيت قطر، والخامسة مساء بتوقيت مصر، ومن المقرر أن يتضمن توليفة موسيقية من الأغاني الرسمية للبطولة، والتي تقدمها مباشرة أمام الجماهير في الملعب كوكبة من المغنين، وسيؤدي دافيدو وعايشة أغنية "هيا هيا"، بينما يقدّم الفنانان أوزونا وجيمس أغنية "أرحبو"، بالإضافة إلى الفريق النسائي الكامل لأغنية Light the Sky المكوّن من نورة فتحي وبلقيس ورحيمة رياض ومنال.

وبهذا البيان تحسم الفيفا مشاركة ويجز في حفل نهائي كأس العالم كما انتشر مؤخرا.

وتردد مؤخرا قيام ويجز بالغناء فى ختام مونديال قطر وتحمل الأغنية اسم "عز العرب"، ويظهر فيها المطرب الشهير في أماكن عدة في الدوحة، وأبرزها سوق واقف، مصحوبة بأهداف المنتخب المغربي، ومشاركته التاريخية في مودنيال 2022.