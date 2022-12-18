نشرة المرأة.. 6 أعراض لتجلط الدم في الكلى ومشروب يومي يفقد الوزن سريعا

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة والمتنوعة في مجالي المرأة والصحة على مدار الساعات الماضية، كان أبرزها:

أبرزها آلام البطن 6 أعراض تدل على تجلط الدم فى الكلي

الخثار الوريدي الكلوي هو نوع من الجلطات الدموية وهي مصنوعة في أوردة الكلى التي تعمل على تصريف الدم. بسبب تكوين جلطة دموية في الكلى ، لا يتم إزالة الأوساخ من الجسم بشكل صحيح. بسبب زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والفشل الكلوي. بصرف النظر عن هذا ، في كثير من الحالات ، تثبت هذه الحالة أيضًا أنها قاتلة.

البيض ملئ بالعناصر الغذائية ومصدر رئيس للبروتين

بيض هو طعام خارق مليء بالعناصر الغذائية الذي يأكله بعض الناس كنباتيين في الوقت نفسه ، لكونها المصدر الرئيسي للبروتين ، فهي أيضًا الخيار الأول لرواد الجيم لكن هناك الكثير من الجدل حول الجزء الأصفر من البيضة يسمي البعض استهلاكه ضارًا ، والبعض الآخر مفيد لكن ما هي الحقيقة؟

قبل رأس السنة .. تناولى كوب من هذا المشروب يوميا لحرق الدهون وفقدان الوزن سريعا

لم يتبق سوى بعض الوقت للعام الجديد 2023 . يتخذ الجميع بعض القرارات في العام الجديد ، وأكثرها شيوعًا هو إنقاص الوزن لكن ليس عليك انتظار العام الجديد لبدء فقدان الوزن لأنه قبل ذلك يمكنك التخلص من الدهون المخزنة في الجسم.

خمس أطعمة لزيادة بكتريا الأمعاء الجيدة

الأمعاء هي أكبر عضو في الجسم يوجد فيه نوعان من البكتيريا ، جيدة وسيئة تعمل هذه البكتيريا على تعزيز الوقاية من الأمراض وخطرها للبقاء بصحة جيدة ، من الضروري وجود كمية أكبر من البكتيريا الجيدة في الأمعاء البريبايوتكس مفيدة جدًا في القيام بهذا العمل ويعتقد أيضا أن البريبايوتيك يمكن أن يؤدي إلى خفض مستويات الأنسولين الثلاثية والكوليسترول أيضًا إلى تقليل عوامل الخطر للحالات الصحية. إلى جانب العديد من العوامل ، يؤثر نظامك الغذائي على نمو بكتيريا الأمعاء.