البيض مليء بالعناصر الغذائية ومصدر رئيسي للبروتين

البيض مليء بالعناصر الغذائية ويعتبر المصدر الرئيسي للبروتين، فهو أيضًا الخيار الأول لرواد الجيم، كما نفى خبراء التغذية ما تردد بأن صفار البيض يسبب مشاكل صحية.

الجزء الأصفر من البيضة صحي مثل الجزء الأبيض

وفقا لما نشره موقع هيلثي يقول الأطباء إن الجزء الأبيض من البويضة يحتوي على الكثير من البروتين وفيتامين B2. لكن صفار البيض يحتوي على فيتامينات ومعادن مختلفة، وهي مهمة جدا للجسم، حيث يحتوي على فيتامينات أ وهـ وك وأوميغا 3 التي تعمل على تعزيز المناعة.

العثور على السيلينيوم في صفار البيض

السيلينيوم عنصر غذائي مهم يحسن صحة الشعر والأظافر، كما أنه يزيد من المناعة، ومفيد أيضًا للغدة الدرقية، ويمكن أن يؤدي نقص السيلينيوم إلى اعتلال عضلة القلب، وهشاشة العظام، في مثل هذه الحالات، يمكن أن يؤدي تجنب تناول صفار البيض إلى زيادة المشاكل الصحية وينصح بتناوله.

خرافة: تناول صفار البيض يزيد من نسبة الكوليسترول

أكد الخبراء أن تناول صفار البيض لا يزيد من نسبة الكوليسترول والدهون، كما أشيع، وأنه من الخطأ تمامًا تصديق ذلك، حيث يحتوي البيض على دهون طبيعية وصحية، ولا يشكل خطرا لزيادة مستوى الكوليسترول في الدم، حتى أن بعض الدراسات تعتقد أن الدهون الموجودة في البيض تعمل على تقليل الكوليسترول الضار.

أكل البيض كله مفيد

يقول الخبراء، إن تناول بيضة كاملة يوفر كمية متوازنة من البروتينات والفيتامينات والمعادن، يمكنك جعل البيض جزءًا من وجبة الإفطار يوميًا دون أي تردد.

30 % من الفيتامينات

وفقًا لتقرير نُشر في NCBI، يحتوي صفار البيض على كميات عالية من الفيتامينات A و D و E و K و B1 و B2 و B5 و B6 و B9 و B12 ، بينما يحتوي بياض البيض على كميات عالية من الفيتامينات B2 و B 3 و B5 ، لكن الفيتامينات B1 و B6 و B8 و B9 و B12 هي بأكبر كمية، في مثل هذه الحالة، فإن تناول بيضتين يوميًا يلبي 10٪ إلى 30٪ من احتياجات الإنسان من الفيتامينات.