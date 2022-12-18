من المنصورة.. انطلاق فعاليات مبادرة السينما في الجامعات برعاية وزيرة الثقافة

افتتحت اليوم فعاليات مبادرة السينما في الجامعة التي تطلقها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتنفذه الإدارة العامة للثقافة السينمائية بإشراف عام للفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية بالوزارة وقد افتتح اليوم عبد المنعم المبادرة بحضور الأستاذ الدكتور يوسف شريف خاطر رئيس الجامعة ونائبه الاستاذ الدكتور محمد عطية البيومي ومجموعة من الأساتذة والطلاب، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

وشكر تامر عبد المنعم الوزيرة الكيلاني، مثمنا دورها في رعاية المشروع والشراكة مع الوزارات الأخرى مثل وزارة التعليم العالي لإفادة أكبر عدد ممكن من المستفيدين

‎السينما فى الجامعة، هو مرحلة جديدة من مشروع "إبدأ حلمك.. السينما بين ايديك"، وهو مشروع قومي لراغبى دراسة السينما وفنونها المختلفة، حيث يتناول المشروع كافة النواحى الفنية لصناعة فيلم سينمائي، هذا ما يستهدفه المشروع، كما أنها متاحة لكافة الفئات العمرية والمؤهلات الدراسية، علما بأنه لايقل اعمار المشاركين فى ورشة السينما عن ١٦ سنة، لذا تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة فعاليات "ابدأ حلمك.. السينما بين يديك" والذى ينظمه الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية، والمشرف العام على المشروع، والمزمع تنفيذه بجامعة المنصورة فى الفترة من ١٨ حتى ٢٢ ديسمبر.

‎ومن الجدير بالذكر أن تلك الدورة فى كافة مجالات السينما مثل السيناريو، الإخراج، التصوير، و المونتاج ليتمكن الدارسين التعمق فى الدراسة بكافة جوانبها، وتتضمن الدورة لمشروع السينما كافة مجالات فنون السينما مثل السيناريو، والإخراج، والمونتاج، والإنتاج، والتصوير، والهندسة الصوتية، ويدرس فيها كلا من الدكتور أشرف محمد، والدكتور أشرف راجح و الدكتور نادر رفاعى، فى مجال السيناريو السينمائى، ومجال الاخراج السينمائي ليدرس فيها المخرج السينمائي فخر الدين نجيده، و المخرج السينمائي احمد رشوان، اما مجال التصوير السينمائي يدرس فيه مدير التصوير زايد نايف، وحسين بكر، بينما تدرس الدكتورة مروة عزب محاضرات الديكور السينمائى، والدكتور ضياء الدين جابر فى مجال الإنتاج السينمائي، أما فى مجال المونتاج السينمائي يدرسه المونتير السينمائي حسام المحفوظى، ليختتم الورشة بمشروع عمل لكل تخصص لينتج فيلم نتاج الورشة.