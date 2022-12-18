بعد خسارته مستر أولمبيا.. حسن شاكوش لـ بيج رامي: أنت البطل الحقيقي

وجه مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، رسالة دعم للبطل المصري بيج رامي بعد خسارته لقب مستر اولمبيا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب حسن شاكوش "حبيبي الحمد الله ‏قدر الله وما شاء فعل والحمد لله وانت فرحتنا كثير وانت بالنسبة لنا وبالنسبة للشعب المصري أنت البطل الحقيقي كلنا معاك الف مبروك هادي شوبان".

وخسر لاعبنا المصري بيج رامي لقب مستر أولمبيا 2022 واكتفى بالمركز الخامس ليضيع فرصة الحصول على اللقب الثالث علي التوالي .

وأعلن المسؤولون عن بطولة مستر أولمبيا 2022 فوز اللاعب الإيراني هادي شومان باللقب للمرة الأولى في تاريخه .

ويحصل شومان علي جائزة قدرها 400 الف دولار بعد الفوز بلقب مستر اولمبيا 2022 .

وأعلن مسئولو بطولة مستر اولمبيا 2022 عن مكافآت الموسم الحالي من البطولة للرجال والسيدات والتي بلغت 1.6 مليون دولار موزعة على 11 مسابقة مختلفة.

وزادت جوائز مستر اولمبيا 2022 عن النسخة السابقة بمعدل 200 ألف دولار .