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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بتخفيضات كبيرة.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرضًا للكتاب بكلية اللغة العربية بالزقازيق

سلامة داوود
سلامة داوود

افتتح الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وسعيد محمد علي عبد الرحيم امين عام الجامعة، معرضا للكتاب بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالزقازيق بالتعاون مع دار المعارف بتخفيضات كبيرة؛ خدمة للباحثين والطلاب بكليات جامعة الأزهر بالزقازيق
(الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - اللغة العربية - أصول الدين والدعوة).

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كان في استقبال رئيس الجامعة  خلال افتتاح معرض الكتاب الدكتور سعيد الهلالي، عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالزقازيق، والدكتور أحمد السوداني عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالزقازيق، والدكتور محمد البيومي عميد كلية أصول الدين والدعوة، ووكلاء الكليات ، واعضاء هيئة التدريس، ولفيف من الطلاب.
 

يأتي ذلك في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على التثقيف ورفع الوعي لدى منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم من خلال تنظيم معارضَ للكتاب بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة الوطنية.

رئيس جامعة الازهر عميد كلية أصول الدين والدعوة شيخ الأزهر الشريف أصول الدين

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