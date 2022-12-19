أصدره تميم بن حمد .. قرار أميري في قطر بإنشاء أكاديمية للشرطة

أعلنت دولة قطر، اليوم الاثنين، أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، أعطى أمرا بإنشاء وتنظيم أكاديمية الشرطة.

ووفقا للصحف القطرية، جاء القرار الأميري رقم /51/ لسنة 2022، والذي يقضي بتنفيذه، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويشار إلى أن هذا القرار يأتي بعد انتهاء فعاليات مونديال 2022 الذي تطلب من الدوحة استدعاء قوات أمن وجيش وشرطة من بلدان أجنبية من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا وإيطاليا وإسبانيا والسعودية والكويت وباكستان وتركيا والأردن، للمساعدة في تأمين هذا الحدث الدولي الكبير الذي أقيم بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر الحالي.