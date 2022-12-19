كنت فين؟.. رسالة مثيرة من خالد الغندور لـ كولر بسبب أفشة.. شاهد

وجه الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق رسالة لـ مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عقب تعادل الفريق أمام فيوتشر في إطار منافسات الدوري المصري

وأكد خالد الغندور في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن كولر أعلن عقب المباراة أنه لا يعرف سر قرار محمد مجدي أفشة بتسديد ضربة الجزاء مشددا على أن كولر قرر تحميل أفشة مسؤولية التعادل.

واضاف خالد الغندور قائلا “ لما كولر مش عارف أمال مين اللي يعرف …. أنت لعبت ٨٠ دقيقه أمام فريق ناقص العدد فين التغيرات فين خطتك فين رؤيتك للمباراة ”

وتابع خالد الغندور أن علي معلول سبق وأن سدد ضربات جزاء خارج المرمي مشددا أن لاعب الكرة من الممكن أن يخطأ و ينجح لذلك من الظلم تحميل قفشه مسؤوليه التعادل

وأكمل أنه في حال قرر كولر استعاد قفشه من قائمة الفريق للمباراة المقبله سيكون قرار ظالم مشددا أن قفشه كان ايقونه في الاهلي منذ هدفه في مرمي الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا