الحكم على 20 محاميا بإهانة القضاء .. 28 الجاري

تصدر محكمة جنايات المنيا بجلسة 28 ديسمبر الجاري حكمها في قضية اتهام 20 محاميا بمركز مغاغة شمال المنيا بإهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر، على خلفية تنظيمهم إضرابًا ووقفة احتجاجية في مايو 2013 بمحكمة مغاغة الجزئية.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسام رئيس المحكمة،

وكانت المحكمة استمعت فى جلساتها لمرافعة الدفاع عن المتهمين لأكثر من 7 ساعات، وحددت 28 ديسمبر موعدا للنطق بالحكم.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمحامين تهم إهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر، على خلفية تنظيمهم إضرابا ووقفة احتجاجية في مايو 2013 بمحكمة مغاغة الجزئية.