وزارة الثقافة تكشف تفاصيل التعاون مع الشركة المتحدة | فيديو



قال نادر مصطفي وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب ،ان وزارة الثقافة والإعلام هي من اكثر الوزارات التي ينتشر فيها الشائعات وبينتشر فيها روح اليأس والإحباط في نفوس المواطنين ولكن الحقيقة عكس هذا وان وزارة الثقافة والإعلام الأهم في مسألة نشر الوعي بين الناس و الوعي في كل المجالات و غياب الوعي في كل المجالات هيؤدي إلى مشكلة كبيرة .

وكشف نادر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” مع الاعلامي يوسف الحسيني علي القناة الأولي ،ان التعاون مع الشركة المتحدة سيكون له أثر كبير جدا وبالفعل نجاحات الشركة المتحدة في مسألة نشر الوعي بمختلف أشكاله سواء كان من خلال الأخبار او من خلال مشاهدة روائع سينمائية أو مسلسلات وهذا كله يحيي الوعي الثقافي والفكري لدى المواطن.

واكد نادر مصطفي ،ان التعاون بين الشركة المتحدة وقصور الثقافة وكل قطاعات وزارة الثقافة سيحرك المياه الراكدة و الوصل السينمات إلي جميع المحافظات التي لا يوجد بها قاعات سينما ولتقديم أفلام سينمائية راقية وعالية وايضا للتوظيف التكنولوجي و الرقمنة داخل الوزارة.



