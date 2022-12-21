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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بصعوبة.. مهيب عبدالهادي يسخر من فوز الأهلي على فاركو

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي

سخر الإعلامي مهيب عبد الهادي، من فوز الأهلي على منافسه فاركو، في المباراة التي أقيمت مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.


وكتب مهيب عبر حسابه علي فيسبوك "بهدف في الدقيقة 96 الأهلي يفوز بصعوبة علي فاركو 2 /1 في مباراة نجمها ..... ؟"


وبهذا الفوز يتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة، بينما يتوقف رصيد فاركو عند النقطة السابعة.


يلاقي النادي الأهلي نظيره نادي سموحة في الدوري المصري، يوم الأحد المقبل الموافق 25 ديسمبر، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

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بطولة الدوري المصري الممتاز النادي الأهلي مهيب عبد الهادي فوز الأهلي فاركو

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