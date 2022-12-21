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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنوثة وجمال.. زوجة محمد زيدان تستعرض أناقتها بإطلالة جذابة

زوحة محمد زيدان
زوحة محمد زيدان

 

 

تحرص ميناس زوجة لاعب كرة القدم السابق محمد زيدان على مشاركة إطلالاتها الاستثنائية التى تعكس أنوثتها وقوامها الممشوق بين حين لأخر، مما جعلها محط أهتمام وإعجاب الكثيرين.


وتألقت زوجة محمد زيدان، فى إحدث إطلالتها حيث ارتدت فستان مكشوف باللون الاخضر، مما عكس رشاقتها وتناسق قوامها الممشوق.


 


واعتادت ميناس زوجة محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق على الظهور بإطلالات إستثنائية، تعكس أنوثتها وقوامها الممشوق بين الحين والأخر مما جعلها محط أهتمام وإعجاب الكثيرين.

 
وبدأ محمد زيدان مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز وهامبورج، وكان أبرزهم وأفضلها بوروسيا دورتموند.

وأصر يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالي، على ضم محمد زيدان وجعل منه نجم الدوري الألماني، وهو أيضا الذي أصر على محمد صلاح الفرعون المصري وجعل منه لاعبا ينافس على أفضل لاعب في العالم.


ويعد محمد زيدان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية؛ ولعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم إفريقيا عام 2008.


يذكر أن محمد زيدان كان واحدًا من أفضل النجوم المصريين المحترفين فى الخارج، وقدم مستويات رائعة فى الملاعب الألمانية، مع الأندية التى لعب لها هنالك، وهى فيردر بريمن، ماينز، هامبورج وبوروسيا دورتموند، وسجل هدفا رائعا بقميص هامبورج فى شباك ريال مدريد. 

 

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إطلالة جذابة زوجة محمد زيدان فستان مكشوف بإطلالة جذابة تستعرض اناقتها ميناس زوجة محمد زيدان

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