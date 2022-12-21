بعد 33 عامًا من الزواج .. إلزام سعودي بدفع مهر طليقته

ألزمت محكمة سعودية، مواطن بإعادة مهر طليقته التي تزوجها قبل 33 عامًا بمبلغ 50 ألف ريال ولم تستلم المهر منذ ذلك الحين إلى انتهاء العلاقة الزوجية.

وحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، قضت محكمة غربي السعودية خلال أيام منذ رفعها للدعوى وتقييدها بالمحكمة باستحقاق السيدة مهرها المدوّن في عقد النكاح وألزمت به طليقها، وبات الحكم نهائياً بمصادقة محكمة الاستئناف.

وفي التفاصيل، فطبقاً للحيثيات، تقدمت مواطنة خمسينية بدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية أفادت فيها أنها تزوجت قبل 33 عامًا وأنجبت 5 أبناء قبل أن تنتهي علاقتها الزوجية بفسخ النكاح، وأنها لم تستلم مهرها المقرر بـ50 ألف ريال منذ ذلك الوقت.

وأضافت أن والدها عند تحرير عقد الزواج “دق على صدره” ودوّن أنه استلم المهر، وهو ما لم يحدث.

وأوضحت المدعية أن سبب عدم استلامها للمهر وصمتها كون زوجها كان يضارب في الأسهم والبورصة ويحتاج إلى السيولة، ووعدها بتعويضها بعد عودته من السفر، لكنه لم يلتزم بوعده، إلى جانب إصراره على استقالتها من عملها ثم تعويضها عندما ينهي إجراءات بيع عقارات في إرث أسري، ومن ثم تقسيمه، ولكنه لم يلتزم أيضاً بوعده.

وبرّرت سكوتها عن المطالبة منعاً للمشكلات وإرضاء له.. وزاد على ذلك أن حصل على مبالغ مالية من مستحقاتها الوظيفية عقب استقالتها بحجة بناء وتأثيث المنزل ولم يلتزم بما وعد به، وظل يحصل على أموال منها حتى تزوج عليها، ما دفعها للحصول على الطلاق.

وأجاب الزوج على الدعوى في جلسة قضائية عن بُعد، أن ما ذكرته المدعية بأنها زوجته سابقاً وأم لأولاده وطلاقها صحيح، وأما دعواها بعدم استلام مهرها فهو غير صحيح جملة وتفصيلاً ولا يقبله العقل والمنطق، بدليل أنه مثبت في عقد النكاح أن المهر المتفق عليه تم تسليمه، فضلاً عن صمتها مدة طويلة تزيد على 33 عاماً، ما يؤكد عدم صحة دعواها، وقال المدعى عليه: إن زواجه من الثانية دفع طليقته إلى إقامة الدعوى.