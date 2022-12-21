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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يكشف عن موعد عودة محمد عبد الشافي

صدى البلد

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف محمد عبد الشافي الظهير الأيسر من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن الظهير الأيسر سيشارك في التدريبات المقبلة قبل لقاء المقاولون العرب المرتقب، بعدما تماثل عبد الشافي للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها برشح في الركبة وأبعدته عن المباريات في الفترة الماضية.

وأضاف المصدر ان اللاعب قد يتواجد في قائمة المباريات عقب مواجهة المقاولون العرب المقبلة وفقا لرؤية البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني.

و يستأنف الفريق تدريباته غدا الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الأحد المقبل، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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