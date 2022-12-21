أبوالمكارم: حققنا معدل نمو غير مسبوق بنسبة 27% لصادرات الصناعات غير الكيماوية

أكد المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم، زيادة واضحة فى أداء الصادرات غير البترولية مما قيمته 27.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الماضى 2021، إلى ما قيمته أكثر من 30.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الحالى 2022 بزيادة تقدر بـ 12%.

قال “أبو المكارم”، إن صادرات الصناعات الكيماوية تصدرت قائمة الصادرات غير البترولية بماقيمته 7.118 مليار دولار لتمثل 23% من اجمالى الصادرات، محققة معدل نمو غير مسبوق بلغت نسبته 27% عما تحقق خلال نفس الفترة من 2021 الماضى والذى بلغت قيمته صادراته 5.588 مليار دولار تليها صادرات مواد البناء التى بلغت نحو 5.751 مليار دولار بما يمثل 19%من اجمالى الصادرات.

وتابع جاء فى المركز الثالث صادرات الصناعات الغذائية بقيمة 3.563 مليار دولار بما يمثل 11% من إجمالي الصادرات لتمثل صادرات القطاعات الثلاث نحو 53% من اجمالى الصادرات غير البترولية وجاءت السلع الهندسية والإلكترونية فى المركز باجمالى صادرات بلغت قيمتها 3.077 مليار دولار بمايمثل 9% من اجمالى الصادرات ووفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.

وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن أداء صادرات أهم القطاعات التصديرية شهد خلال العشرة اشهر الاولى من 2022 بنسب متفاوتة عدا صادرات الصناعات الغذائية التى استقرت خلال العامين 2021 و2022 عند ماقيمته حوالى 3.4 مليار دولار وانخفاض صادرات المفروشات بنسبة 16% لتصل الى ماقيمته 443 مليون دولار وكذا صادرات الاثاث بنسبة 10% لتتراجع الى ماقيمته 213 مليون دولار والصناعات اليدوية التى تراجعت بنسبة 15%لتصل الى ماقيمته 181 مليون دولار.

وأضاف أنه قد حققت معظم بنود صادرات الصناعات الكيماوية خلال الفترة من يناير - اكتوبر 2022 زيادة واضحة لعل ابرزها صادرات الاسمدة بنسبة زيادة 46% لتبلغ ماقيمته 2.678مليار دولار واللدائن بنسبة زيادة 7% لتبلغ ما قيمته 2.114 مليار دولار والكيماويات العضوية وغير العضوية والمتنوعة بنسبة زيادة 57% لتبلغ إجمالى قيمة صادراتها 1.453 مليار دولار.

وأشار إلي أنه على الرغم من التراجع النسبى للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية الى السوق التركى بنسبة 6% الا انها مازالت تتصدر قائمة اهم الاسواق المستوردة لمنتجات قطاع الصناعات الكيماوية بما قيمته 775 مليون دولار، وفى المقابل ارتفعت قيمة الصادرات إلى أهم 10 أسواق بنسبة 54% منها ايطاليا وفرنسا وانجلترا واسبانيا وبلجيكا والبرازيل والمغرب وهولندا بالاضافة الى الهند التى جاءت فى المرتبة الخامسة فى قائمة اهم 10 اسواق حيث ارتفعت الصادرات اليها مما قيمته 234 مليون دولار خلال الفترة من يناير الى اكتوبر 2021 الى ماقيمته 405 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الحالى 2022.

وذكر انه وفقا لتقرير صادر عن المفوضية الأوروبية فقد حلت مصر محل روسيا في صادرات الاسمدة والتي شهدت زيادة واضحه من 521مليون يورو خلال العشرة أشهر الاولي من 2021 إلي 1.5 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام الحالي بنسبة زيادة تقدر بنحو 187.5% وقد جاءت فرنسا كأكبر الدول المستوردة للاسمدة بقيمة375 مليون يورو يليها ايطاليا بقيمة 249 مليون يورو وإسبانيا بقيمة 183 مليون يورو ثم اليونان بقيمة 149 مليون يورو منوها بأنه بلغ إجمالي عدد الشركات المصدرة نحو 22347 بمعدل نمو 4%.

توقع “أبو المكارم”، أن تصل الصادرات بنهاية العام الحالى الى ماقيمته 8.5 مليار دولار، موضحا أنه اذا كانت صادرات الصناعات الكيماوية حققت خلال ال10 اشهر الاولى من العام الحالي ما قيمته 7.1 مليار دولار بمعدل زيادة نسبته 27% عما تحقق خلال نفس الفترة من العام الماضى، فإن هناك العديد من العوامل الايجابية محليا ودوليا من شانها المساهمة في استمرار تحقيق الصادرات المصرية وبخاصة الصناعات الكيماوية لمعدلات نمو ملموسة والوصول بالصادرات بنهاية العام إلي ما قيمته 8.5 مليار دولار.