حبسوه بالسيارة وأشعلوا فيه النيران حيا.. أول فيديو لبندر القرهدي ضحية أصدقائه

بندر القرهدي، تصدر اسم الشاب السعودي الراحل مواقع التواصل الإجتماعي بعدما تعرض لحادث مروع راح ضحيته.

وتصدر موقع “تويتر” مقطع فيديو متداول، يكشف للمرة الأولى السيارة التي احترق داخلها “بندر القرهدي”.

حرق بندر القرهدي

ربما لن يصدق البعض أن قصة وفاة بندر القرهدي حقيقية، لكنه مات ضحية غدر أصدقائه الذين قاموا بإشعال النيران في السيارة بينما كان يجلس داخلها.

وكان قد سكب 4 من أصدقائه مادة البنزين على المركبة وإشعالها بسبب خلافات شخصية فيما بينهم.

ووفقا لصحيفة “المرصد” السعودية، لم يكتف أصدقاءه بقتله فقط، والاستمتاع بمشاهدته يموت ببطء داخلها، بعدما صوروه داخلها، ولاذوا بالفرار، في جدة.

وبحسب مقطع الفيديو المتداول، ظهرت سيارة بندر القرهدي المحترقة، داخل بدروم إحدى البنايات السكنية، وظهرت محترقة بالكامل.

كذلك امتدت النيران إلى سيارة أخرى مجاورة، و​​​​​يذكر أن أعلنت شرطة محافظة جدة، القبض على الجاني.

وكشفت الشرطة وجود خلاف سابق بين بندر القرهدي وصديقه، وتم اتخاذ الإجراءات بحقه وإحالته إلى النيابة.

وكشفت مصادر مطلعة أن الضحية أحد منسوبي الخطوط السعودية، تم إشعال النار في سيارته بينما كاان يتواجد بداخلها عبر مادة البنزين.