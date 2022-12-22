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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 71 طن أرز شعير داخل مخزن قبل بيعها بالسوق السوداء بالشرقية

صدى البلد

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه تنفيذاً لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تم التكليف بتشديد الرقابة على الأسواق وخاصة في مجال سلعة الأرز الأبيض والشعير لموسم حصاد عام 2022 .

 

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه قامت الرقابة التموينية بتوجيه ضربة موجعة لتجار السوق السوداء والمتلاعبين بمقدرات الوطن وبناءا على المعلومات الواردة والتي تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من الأرز الشعير داخل مخزن بقرية  السعادات مركز اولاد صقر حيث تم تشكيل حملة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية برفقة محمود جبر كبير مفتشي المديرية بالاشتراك مع حملة مباحث التموين بالشرقية برئاسة العميد محسن القلش والعقيد ضياء سعيد وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من الأرز الشعير قدرها 71 طن و720كجم كانت مخبأه بمخازن بناحية قرية السعادات اولاد صقر.

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تم نقل الكميات المضبوطة إلى أحد المضارب والتحفظ عليها بالمضرب بموجب اقرار استلام مضبوطات علي صاحب المضرب علي سبيل الأمانة على ذمة المحضر رقم 13135 جنح اولاد صقر وجاري عرض المحضر والمتهم علي النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة بشأن الواقعة هذا وجاري المتابعة المستمرة لضبط الخارجين عن القانون والحفاظ على مقدرات الوطن.

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