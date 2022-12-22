إصابة مسئول روسي كبير في هجوم أوكراني.. تفاصيل

أعلن الرئيس السابق لوكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، دميتري روجوزين، أنه أصيب بجروح في ضربة أوكرانية على دونيتسك، وسيخضع لعملية جراحية.

وروجوزين أقيل من منصبه على رأس "روسكوزموس" في يوليو، ويقود حاليا مجموعة من المستشارين العسكريين الذين يقدمون المساعدة للقوات الانفصالية في أوكرانيا.

وقال روجوزين، عبر "تلجرام" إنه أصيب في الظهر وأن قطعة من القذيفة أصابت كتفه الأيمن.

ووقع الحادث مساء الأربعاء في فندق في دونيتسك يقيم فيه روجوزين مع عدد من المسؤولين المحليين.

وأكدت "لجنة التحقيق الروسية"، الهيئة المكلفة بالتحقيقات في القضايا الكبرى، أن الضربة التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، نُفذت "بذخيرة عالية الدقة وقد تكون أطلقت من شاحنة مزودة بنظام قيصر المدفعي الفرنسي".

وأكد أن القصف جرى خلال "اجتماع عمل" في مطعم الفندق، بينما أكدت القناة التلفزيونية الروسية العامة "روسيا 24"، أن رئيس "روسكوزموس" السابق كان يحتفل بعيد ميلاده التاسع والخمسين الأربعاء، مع ضيوف وموسيقيين.