أهلي 2001 يفوز على إنبي بخماسية في دوري الجمهورية

حقق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2001 فوزًا كبيرًا خارج ملعبه على حساب إنبي، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم الخميس، على ملعب إنبي، ضمن الجولة ١٣ من دوري الجمهورية للشباب.

افتتح إنبي التسجيل أولًا، وتعادل أحمد أشرف للأهلي بهدف من ركلة جزاء، وأضاف عمر رزق الهدفين الثاني والثالث، وسجل شادي رضوان الهدف الرابع، ثم قلص إنبي الفارق بهدفه الثاني، قبل أن يختتم علي عمرو خماسية فوز الأهلي.

وتألق الحارس محمد أشرف «كوتو» ونجح في التصدي لركلتي جزاء، ليحافظ على نتيجة فوز الأهلي بخماسية.

وبدأ «أهلي 2001» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أشرف «كوتو».

الدفاع: جلال فارس - حمدي موسى - أحمد عربي - حسام ياسين.

الوسط: سعد محمد - كريم سعد الله - شادي رضوان - أحمد أشرف - عمر رزق.

الهجوم: علي عمرو.

وشارك زياد طارق بدلًا من أحمد أشرف، وعلي نادر بدلًا من عمر رزق، وعبد الجواد عبد الرحمن بدلًا من أحمد عربي، ومحمد سلامة بدلًا من جلال فارس، ومحمد رضا بدلًا من كريم سعد الله.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2001» رصيده إلى ٢٨ نقطة، من الفوز في ٩ مباريات والتعادل في مباراة واحدة، والخسارة في ٣ مباريات، حيث فاز على فيوتشر ٢ - ١، وخسر أمام سموحة بنفس النتيجة، وتعادل مع المصري ٢ - ٢، وفاز على البنك الأهلي ٢ - ١، وعلى فاركو وعلى الزمالك بنفس النتيجة، وعلى الإسماعيلي ٣ - صفر، وعلى طلائع الجيش ١ - صفر، وخسر أمام الاتحاد صفر - ٣، وفاز على حرس الحدود ٥ - ٢، وخسر أمام الجونة صفر - ١، وفاز على المقاصة ٥ - صفر، وعلى إنبي ٥ - ٢، مسجلًا ٣٠ هدفًا مقابل ١٤ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لأهلي 2001 شريف عبد الفضيل مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عبد الله إداري الفريق، وحسن فاضل طبيب الفريق، ومحمد السيد إخصائي التدليك.