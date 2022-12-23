حصاد 2022.. أبرز السيارات المستعملة تحت سعر 150 ألف جنيه

شهدت السيارات المستعملة زيادة في الإقبال على شرائها مؤخراً نتيجة لزيادة أسعار السيارات الجديدة منذ بدايات عام 2022، ويضم السوق المصري باقة من السيارات الاعتمادية المناسبة لأداء المهام اليومية بأسعار جيدة.

هيونداي فيرنا موديل 2012

هيونداي فيرنا موديل 2012

جاءت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2012 في السوق المصري بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل إلى 124 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 155 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، وتصل السرعة القصوى لهذا الطراز إلى 185 كيلومتر في الساعة، ويتسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال زمن 11.5 ثانية، وقطعت السيارة مسافة 70,000 ألف كيلومتر حسب أعلان البيع على منصات البيع عبر الإنترنت.

يبدأ سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2012 بـ 120 الف جنيه.

لادا جرانتا موديل 2016

لادا جرانتا موديل 2016

تأتي الفئة الأولى من السيارة لادا جراتنا موديل 2016 بناقل حركة مانيوال (يدوي) 5 سرعات، سعة المحرك 1600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 88 حصان، عدد الصبابات 8، بينما جاءت الفئة الثانية بناقل حركة أتوماتيك 4 سرعات، سعة المحرك 1600 سي سي، وينتج المحرك قوة تصل الى 105 حصان، وعدد الصبابات 16 ، بينما يبلغ عدد الأسطوانات 4، وقطعت السيارة مسافة تصل الى 90 ألف كيلومتر حسب مواقع البيع عبر الإنترنت.

يبدأ سعر السيارة لادا جرانتا موديل 2016 في سوق المستعمل نحو 135 ألف جنيه.

كيا بيكانتو موديل 2006

كيا بيكانتو موديل 2006

حصلت السيارة كيا بيكانتو موديل 2006 على محرك 100 سي سي و 1300 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل اللى 60 حصانا، بنظام جر أمامي للعجلات، مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة 5.2 لتر لكل 100 كم، وقطعت السيارة مسافة 200,000، ورش دهان خاجي للجانبين فقط.

يبدأ سعر السيارة كيا بيكانتو موديل 2006 هاتشباك بـ 130 الف جنيه.

جيلي امجراند 7 موديل 2014

جيلي امجراند 7 موديل 2014

زودت السيارة جيلي امجراند 7 موديل 2014 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 107 أحصنة، بالإضافة إلى عزم دوران يبلغ 140 نيوتن/متر، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي للسيارة عبر ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 165 كيلومترا/ساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة تقارب الـ 6 لترات لكل 100 كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة جيلي امجراند 7 موديل 2014 بـ 120 ألف جنيه.

ديهاتسو تيريوس موديل 2000

ديهاتسو تيريوس موديل 2000

تتوفر السيارة ديهاتسو تيريوس موديل 2000 بمحرك سعة 1500 سي سي، 4 سيلندر، ينتج قوة تصل الى 105 حصان، وتبلغ سعة خزان الوقود فيها 50 لتر، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود فيها 8 لتر لكل 100 كيلو متر مقطوعة، وقطعت مسافة تصل الى 160 ألف كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة ديهاتسو تيريوس موديل 2000 في سوق المستعمل نحو 145 ألف جنيه.

شيفروليه لانوس موديل 2013

شيفروليه لانوس موديل 2013

تتوفر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2013 بمحرك سعة 1400 سي سي أو 1500 سي سي، يضخ قوة تصل إلى 86 حصانا، اقصى عزم دوران 133 نيوتن، وعدد لفات 3400 لفة فى الدقيقة متصل بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، ونظام جر أمامي، وتتسارع من نقطة الثبات حتى سرعة 100 كم فى 12 ثانية، وتستهلك السيارة 6.4 لتر لكل 100 كم، وتبلغ سعة خزان الوقود 48 لتر، وتصل سرعتها القصوى لـ 180 كم / ساعة.

تبدأ أسعار السيارة شيفروليه لانوس موديل 2013 في السوق المصري بـ 130 ألف جنيه.

فورد فوكاس موديل 2005

فورد فوكاس موديل 2005

جاءت السيارة فورد فوكاس موديل 2005 بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1400 سي سي، ينتج قوة تصل الى 80 حصانا، أو 1600 سي سي ينتج 100 حصان، ومتصل بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، وقطعت مسافة تصل الى 180,000 ألف كيلومتر.

وتتوفر فورد فوكاس موديل 2005 بنسخ أخرى مزودة بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 115 حصاناً، ونسخة ثالثة مزودة بمحرك 2000 سي سي ينتج قوة تصل إلى 145 حصانا.

تبدأ أسعار السيارة فورد فوكاس موديل 2005 في السوق المصري بـ 150 ألف جنيه.

رينو لوجان موديل 2016

رينو لوجان موديل 2016

تأتي السيارة رينو لوجان موديل 2016 بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 110 أحصنة مع عزم دوران يبلغ حوالي 148 نيوتن.متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من 5 سرعات، وتستهلك حوالي 6.2 لتر من الوقود لكل 100كم، وتصل سرعتها القصوى إلى 175كم/ الساعة، ونظام الدفع فيها أمامي.

تبدأ أسعار رينو لوجان موديل 2016 في سوق المستعمل بنحو 120 ألف جنيه.

فولكس فاجن باسات موديل 1999

فولكس فاجن باسات موديل 1999

جاءت السيارة فولكس فاجن باسات موديل 1999 محرك بسعة 1800 سي سي أو 2000 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 100 حصان، متصل بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، وعزم أقصى للدوران يصل الى 141 نيوتن/متر، وقطعت مسافة تصل الى 200,000 لف كلومتر، فابريقة دواخل.

يبدأ سعر السيارة فولكس فاجن باسات موديل 1999 على منصات الرقمية بـ 150 ألف جنيه.