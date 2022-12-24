لاعبة السلة: الفوز بالسوبر يعكس شخصية الأهلي‏

قالت ثريا محمد لاعبة فريق السلة سيدات بالنادي الأهلي، أن فوز الفريق بلقب السوبر على حساب فريق سبورتنج، يعكس شخصية الأهلي من خلال إصرار جميع اللاعبات على تحقيق الفوز لنهاية المباراة وإضافة لقب جديد إلى دولاب البطولات بالنادي.
وأشارت لاعبة السلة بالأهلي، إلى أن دعم الجماهير ومساندتهم للفريق إلى جانب تنفيذ تعليمات الجهاز الفني كلمة السر في الفوز باللقب.
ووجهت ثريا محمد الشكر إلى لاعبات الفريق على ما قدمنه خلال مباراة سبورتنج ومواصلة حصد البطولات، بعد أن توج الفريق مؤخرًا بلقب بطولة دوري منطقة القاهرة على حساب فريق هليوبوليس، في المباراة التي أقيمت على صالة استاد القاهرة الدولي.
وأوضحت أن الأهلي سوف يحتفل اليوم بالبطولة قبل أن يتم إغلاق صفحة السوبر بحثًا عن لقب جديد.
وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 83-75، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.