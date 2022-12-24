لاعبة السلة: الفوز بالسوبر يعكس شخصية الأهلي‏

قالت ثريا محمد لاعبة فريق السلة سيدات بالنادي الأهلي، أن فوز الفريق بلقب السوبر على ‏حساب فريق سبورتنج، يعكس شخصية الأهلي من خلال إصرار جميع اللاعبات على تحقيق ‏الفوز لنهاية المباراة وإضافة لقب جديد إلى دولاب البطولات بالنادي.‏

وأشارت لاعبة السلة بالأهلي، إلى أن دعم الجماهير ومساندتهم للفريق إلى جانب تنفيذ ‏تعليمات الجهاز الفني كلمة السر في الفوز باللقب.‏

ووجهت ثريا محمد الشكر إلى لاعبات الفريق على ما قدمنه خلال مباراة سبورتنج ‏ومواصلة حصد البطولات، بعد أن توج الفريق مؤخرًا بلقب بطولة دوري منطقة القاهرة على ‏حساب فريق هليوبوليس، في المباراة التي أقيمت على صالة استاد ‏القاهرة الدولي.‏

وأوضحت أن الأهلي سوف يحتفل اليوم بالبطولة قبل أن يتم إغلاق صفحة السوبر بحثًا عن ‏لقب جديد.‏

وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 83-75، في المباراة ‏التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.‏