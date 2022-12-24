عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد الفيشاوي يشارك جمهوره صورا من الجيم.. شاهد

الفيشاوي
الفيشاوي

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، متابعيه، مجموعة من الصور الجديدة له، في أحدث جلسة تصوير له من صالة الجيم، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ". 

وفي سياق آخر، انتهى الفنان أحمد الفيشاوي من تصوير فيلمه الجديد "رهبة" ويشارك في بطولة الفيلم، ثراء جبيل، نسرين أمين، بيومي فؤاد، سما إبراهيم، محمود البزاوي، مصطفى غريب، بسمة بغدادى وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق.


أحدث أعمال أحمد الفيشاوي

ومن ناحية أخري، يعرض للفنان أحمد الفيشاوي حاليا في دور العرض السينمائي فيلم "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، وشريف يسري وبطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة والسوري معتصم النهار وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف.

آخر أعمال أحمد الفيشاوي

جدير بالذكر ان آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي في فيلم "الدعوة عامة"، من تأليف وإخراج كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، إخراج وائل فرج، ويشارك في بطولته محمد عبد الرحمن، أسماء أبو اليزيد وسوسن بدر.


وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حيث تنقلب حياة شاب رأسًا على عقب بعد تشاجره مع والدته، وتصيبه لعنة تجعله يفشل في كل مهام حياته اليومية، خاصة بعد تورطه مع وليد وسناء في عملية احتيال.

 

 

IMG_٢٠٢٢١٢٢٤_٠١٣٤٠٠
IMG_٢٠٢٢١٢٢٤_٠١٣٤٠٠
الجيم احمد الفيشاوي صالة الجيم أعمال أحمد الفيشاوى فيلم أشباح أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

%15 زيادات .. بشرى سارة لأصحاب المعاشات قبل بداية العام الجديد 2023

تدخل عاجل من لاعبي سلة الأهلي بعد سقوط مدرج صالة حسن مصطفى

بناء على طلب وزير المالية.. إحالة رجل أعمال إلى الجنايات| تفاصيل

المخدرات مش بتاعتي.. اعترافات منة شلبي ولغز الـ "4 بلاد" قبل القاهرة| تفاصيل

هبوط جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه غرامة .. ابعد عن هذه الأسماء لـ عيالك | محظورة

جرام الذهب عيار 21 يخسر 40 جنيها.. الأصفر ينخفض بعد قرار المركزي

سقوط مدرج جماهير صالة حسن مصطفى أثناء مباراة سلة الاتحاد السكندري والأهلي

ترشيحاتنا

ميدو يكشف بالمستندات سر أزمة قرض ممدوح عباس للزمالك

إلغاء 2700 رحلة طيران في الولايات المتحدة بسبب العواصف الشتوية.. تفاصيل

الوزير عن بيع تذاكر القطارات للسائح بالدولار: هو أنا أخدتها منك يا مصري؟

قرار عاجل من وزير الرياضة بعد تصريحات نائب رئيس اتحاد السلة

حكم عدم الوفاء بالنذر بسبب التعب.. دار الإفتاء ترد

ميدو يكشف كواليس جديدة في أزمة مرتضى منصور وممدوح عباس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوي ووسيم ويشبهنا الآن.. شكل فرعون مصري أراد قتل النبي موسى وابتلعته المياه

صوتي خامته شتوية .. العِلم يحسم صحة تصريح ياسمين عز

بطقم بيجامات.. محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع أسرته

بعد تحريم الفن| 5 صور أثارت الجدل لزيزي عادل.. صور

فيديو

وجبات وشاشة لكل كرسي .. انطلاق قطار تالجو فائق السرعة بمحطات مصر

إجراءات لخفض أسعار الذهب .. ماذا سيحدث الأيام المقبلة؟ |تغطية خاصة

بسبب الفيروس المخلوي .. تحذير جديد من وزارة الصحة | تغطية خاصة

حقيقة التنازل عن موانئ نهر النيل وإلغاء العلاج المجاني| شائعات نفتها الحكومة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ