أحمد الفيشاوي يشارك جمهوره صورا من الجيم.. شاهد

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، متابعيه، مجموعة من الصور الجديدة له، في أحدث جلسة تصوير له من صالة الجيم، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

وفي سياق آخر، انتهى الفنان أحمد الفيشاوي من تصوير فيلمه الجديد "رهبة" ويشارك في بطولة الفيلم، ثراء جبيل، نسرين أمين، بيومي فؤاد، سما إبراهيم، محمود البزاوي، مصطفى غريب، بسمة بغدادى وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق.



أحدث أعمال أحمد الفيشاوي

ومن ناحية أخري، يعرض للفنان أحمد الفيشاوي حاليا في دور العرض السينمائي فيلم "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، وشريف يسري وبطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة والسوري معتصم النهار وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف.

آخر أعمال أحمد الفيشاوي

جدير بالذكر ان آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي في فيلم "الدعوة عامة"، من تأليف وإخراج كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، إخراج وائل فرج، ويشارك في بطولته محمد عبد الرحمن، أسماء أبو اليزيد وسوسن بدر.



وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حيث تنقلب حياة شاب رأسًا على عقب بعد تشاجره مع والدته، وتصيبه لعنة تجعله يفشل في كل مهام حياته اليومية، خاصة بعد تورطه مع وليد وسناء في عملية احتيال.