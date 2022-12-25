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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

علاء عابد: مصر تسير بخطوات جادة نحو التنمية في عهد الرئيس السيسي

إجتماع لجنة النقل
إجتماع لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن وزارة النقل تسابق الزمن للانتهاء من المشروعات القومية التي تقوم بها خاصة في ظل الشائعات المغرضة التي تروجها جماعات الشر.

 جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول بشأن منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة- الإسكندرية، والثاني بشأن منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.

وأضاف النائب علاء عابد، أن مصر دولة مؤسسات ، ومجلس النواب المصري برئاسة المستشار الجليل حنفي جبالي لا تقبل أن تصل مؤسسة قومية الي مستوي اقل مما هي عليه.

ووصف النائب علاء عابد، الشائعات التي يتم بثها من خلال الإعلام المضاد والموجه ضد الدولة المصرية،  بالسم الذي يتم وضعه للمشاهد، مؤكدا أن الشعب المصري قادر على مواجهة تلك الشائعات وعدم الانصات إليها.

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن العالم يشهد حالة اقتصاديو صعبة بسبب جائحة كورونا،  والحرب الروسية الأوكرانية،  وبالرغم من الظروف العالمية التي يمر بها العالم الا ان مصر تخطو خطوات جادة لأول مرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو التنمية وستستمر في طريقها للبناء والتنمية.

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النائب علاء عابد وزارة النقل المشروعات القومية رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة- الإسكندرية حنفى جبالى

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