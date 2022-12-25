مرتضى منصور وهاني رمزى فى عزاء والد جومانا مراد بمسجد الشرطة.. شاهد

شارك كل من المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك والفنان هاني رمزى ومصطفى شعبان وإياد نصار فى عزاء والد الفنانة جومانا مراد بمسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور الاهل والأقارب وعدد من الفنانين .
وتفاجأ المعزون في والد الفنانة جومانا مراد ، بانقطاع الكهرباء مع بمسجد الشرطة بالشيخ زايد في قاعة الرزاق.
يذكر أن كتبت جومانا مراد عبر انستجرام “أنا قاعدة جنب بابا بس هالمرة غير كل مرة يابا يمكن لأنها آخر مرة بس أنا حاسة أنك أنت الي عايش وانا الي ميتة ، انت بدار الحق واحنا بدار الباطل انت الحقيقة واحنا الكذبة انت عند الي أحن مننا كلنا عليك فراااقك صعب كتير بيوجع يا حبيبي فراقك كسرة قلب وظهر”.
وتابعت "إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمك يابا برحمته ويغفرلك ويجعل مثواك الجنة الفردوس الأعلى ويصبرنا على فراقك يا حبيبي والحمد لله على كل حال ارجو الدعاء لوالدي وقراءة الفاتحة على روحه" .