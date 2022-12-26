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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطوة مفاجئة.. أول زيارة لمسئول إثيوبي لـ تيجراي منذ عامين

صدى البلد

أعلن التلفزيون الإثيوبي، اليوم الاثنين، أن وفدًا برئاسة رئيس البرلمان يزور عاصمة إقليم تيجراي لأول مرة منذ عامين.

وذكرت وكالة “فانا” الإثيوبية، فإن وفدًا من مسؤولي الحكومة الفيدرالية بقيادة رئيس مجلس النواب تاجيسي تشافو، توجه إلى ميكيلي، وذلك للإشراف على تنفيذ القضايا الرئيسية في اتفاقية السلام وفقًا للخطة الموضوعة.

والوفد هو الأول من نوعه كهيئة حكومية اتحادية رفيعة المستوى تتجه إلى ميكيلي لأول مرة منذ عامين.

ويُعتقد أن هذه البادرة هي شهادة على أن اتفاق السلام بين الحكومة الإثيوبية وتيجراي صعد إلى المنحنى الصحيح وتقدم.

ووفقًا لخدمة الاتصال الحكومي التابعة لقوات الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، فقد توجه أعضاء لجنة الحوار الوطني أيضًا إلى ميكيلي كجزء من الوفد.

وكانت جبهة تحرير تيجراي بإثيوبيا، أعلنت في وقت سابق، عن سحب نحو 65% من مقاتليها من خطوط القتال، في خطوة مفاجئة.

وقال القائد العام لجبهة تحرير تيجراي إن 65 في المائة من قواته "انسحبت من خطوط القتال.

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