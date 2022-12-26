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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد الأحمر: لم أرفض الانضمام لمنتخب اليد.. وأتمنى التوفيق لمصر ببطولة العالم

صدى البلد

نفى أحمد الأحمر نجم وقائد منتخب اليد المعتزل دوليا رفضه العودة لصفوف المنتخب في القارة المقبلة والمشاركة في بطولة العالم 2023 ببولندا والسويد.

وكان اتحاد اليد قد أعلن اعتزال أحمد الأحمر دوليا في الفترة الماضية بعد تتويج الفراعنة بلقب كأس الأمم الإفريقية.

وانتشرت أنباء في الفترة الأخيرة حول رغبة منتخب اليد في عودة الأحمر من الاعتزال ومشاركته في بطولة العالم بعد إصابة يحيى خالد نجم فيزبرم المجري ورفض الأحمر العودة وهو ما نفاه هداف مصر التاريخ وأحد نجوم كرة اليد المصرية .

وقال الأحمر في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للتوضيح ناس كتير كلمتني و معتقدين إننى لا ارغب فى الانضمام للمنتخب، ولكن بالعكس بعد إعلان الاتحاد اعتزالي الدولي كان معنديش مشاكل مع ده والدنيا كانت تمام".

وأضاف : “لكن بعد اصابة زميلي يحيى خالد ربنا يشفيه بإذن الله تفاجأت بتصريحات بأننى رفضت الانضمام للمنتخب والحقيقة أنه لم يتواصل معى احد من الاتحاد المصرى لكرة اليد من الأساس، لاني بالتأكيد وقتها لن اتردد لخدمة منتخب بلادى اللى من حقه عليا أكون متواجد حينما يحتاجون لى حتي وإن كان ذلك بعيد عن رغبتي في الفتره الحالية".

وأتم : "حبيت أوضح ده لأن محصلش كلام أصلا ، و بعيدا عن أى شئ أمنياتي أن منتخبنا المصرى لكرة اليد ، يقدم شئ مشرف فى بطولة كأس العالم و اللعيبة المتواجدة عندها القدرة على أنها تشرفنا و كلنا فى ضهرهم و ندعمهم علشان يقدموا أفضل أداء فى البطولة ".

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