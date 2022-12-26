رغم إصابته أمام المقاولون.. محمد عواد جاهز لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض من مباراة الإسماعيلي المقبلة بعد تعرض لإصابة في لقاء الأمس أمام المقاولون العرب في الجولة التاسعة للمسابقة المحلية.

وأكد المصدر أن الحارس بحالة جيدة رغم تعرضه لكدمة قوية في الركبة خلال المباراة، وشدد على أن عواد جاهز لمباراة الزمالك المقبلة أمام الإسماعيلي، وسيخوض تدريبات استشفائية خلال مران اليوم على أن يشارك في التدريبات الجماعية ابتداء من غدا الثلاثاء.

وأوضح المصدر أن الجهاز الطبي اطمأن على حالة الحارس بعد تعرضه للإصابة مباشرة كما تم الاطمئنان عليه مجددا عقب نهاية المباراة.

ويستأنف اليوم الإثنين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة الإسماعيلي المقبلة في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها باستاد القاهرة الدولي.

وكان الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا رفض منح اللاعبين راحة بعد التعادل مع المقاولون العرب في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس في الدوري الممتاز.