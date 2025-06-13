الموجة 26 .. إزالة 7 حالات تعد على أملاك الدولة بكفر الشيخ

نفذ مركز ومدينة كفر الشيخ، 7 حالات إزالة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك تنفيذاً لتكليفات المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

جاءت الإزالات ضمن الجهود المستمرة لاسترداد حق الدولة والتصدي لأي تعديات، بالتنسيق بين الوحدات المحلية وقوات الأمن، وبتواجد ميداني من نواب القرى ومسؤولي الإشغالات والمتابعة.

وأكد رئيس المدينة أن حملات الإزالة مستمرة يوميًا خلال المرحلة الثانية، وفقًا للخطة الزمنية المحددة، وطبقًا لتعليمات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأشار إلى أنه لا تهاون مع أي مخالفات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين، مشددًا على أن الإزالات تشمل جميع أنواع التعديات سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف.

ووجه رئيس المدينة رسالة للمواطنين الذين لم يُقننوا أوضاعهم بسرعة التوجه لتقديم المستندات المطلوبة وإنهاء إجراءات التقنين، والحصول على التراخيص القانونية اللازمة، مؤكدًا أن الدولة جادة في استرداد حقها ولن يتم السماح بأي تجاوز أو تهاون.