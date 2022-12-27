بيلاروسيا.. الحكم على سباحة أوليمبية سابقة بالسجن 12 عاما بتهمة الإضرار بالأمن القومي

حكمت محكمة في مينسك غيابيا على السباحة الأولمبية السابقة أليكساندرا هيراسيمينيا والناشط السياسي ألكسندر أوبيكين بالسجن 12 عاما لدعوتهما إلى فرض عقوبات واتخاذ إجراءات تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي لبيلاروسيا.

وذكرت وكالة أنباء بيلتا الرسمية أنهم 'أدينوا بتهمة الدعوات العامة لارتكاب أعمال تهدف إلى إلحاق الضرر بالأمن القومي لبيلاروسيا ، بما في ذلك استخدام تدابير تقييدية (عقوبات) ضد بيلاروسيا والأفراد والكيانات القانونية للجمهورية'.

ومثل هذه الأعمال ترتبت عليها عواقب وخيمة '.

ظلت بيلاروسيا منبوذة من قبل الأمم المتحدة والعديد من البلدان بسبب حملة القمع المستمرة ضد المعارضين السياسيين والمجتمع المدني والصحفيين.

وفقًا للسفارة الأمريكية في بيلاروسيا ، هناك أكثر من 1300 سجين سياسي في بيلاروسيا.

كانت هيراسيمينيا ، الحاصلة على ميدالية أولمبية ثلاث مرات ، من بين نخبة الرياضيين الذين فروا من بيلاروسيا في أعقاب حملة قمع ضد أولئك الذين احتجوا على ما قالوا إنه إعادة انتخاب مزورة لألكسندر لوكاشينكو في أغسطس 2020.

ونفى لوكاشينكو الحليف المقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكاب أي مخالفات.

على الرغم من عدم مشاركتها رسميًا في غزو موسكو لأوكرانيا ، فقد استخدمت روسيا الأراضي البيلاروسية لشن هجماتها متعددة الجوانب.

ألكسندر أوبيكين هو رئيس مؤسسة التضامن الرياضي البيلاروسي التي تهدف إلى دعم الرياضيين الذين تم اعتقالهم وواجهوا القمع في ظل الحكم الاستبدادي للوكاشينكو.

وذكرت الوكالة البيلاروسية “من أغسطس 2020 إلى 20 مايو 2022، عبر وسائل الإعلام والإنترنت ، قاموا بنشر معلومات كاذبة وافتراءات عن الأحداث التي وقعت على أراضي بيلاروسيا ، حول مسار ونتائج الحملة الانتخابية 2020”

كما أمرت المحكمة بمصادرة شقة هيراسيمينيا وسيارتها و 48700 دولار في حساباتها المصرفية.

وأدانت زعيمة المعارضة البيلاروسية في المنفى سفياتلانا تسيخانوسكايا حكم المحكمة.