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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

تشطيب واجهات 77 عمارة سكنية بمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

صدى البلد

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"، والذى يعد أحد أهم مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمحافظة القاهرة، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة العاصمة القاهرة لرونقها الحضارى، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخى والثقافى والسياحى.

وقال وزير الإسكان: يشمل المشروع تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات، وتم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى وتشطيب الواجهات لـ77 عمارة، وجار تنفيذ عمارتين، والتشطيبات الداخلية وأعمال المرافق بنسب متقدمة، كما يشمل المشروع تنفيذ مول تجارى إدارى ترفيهى، ويجرى به حالياً تنفيذ أعمال التشطيبات، ويُقام على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراجا يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسى مكشوف أمام المول.

وأشار الوزير إلى أن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية التى تم ويجرى تنفيذها، تهدف للارتقاء بمستوى إحدى أهم المناطق بمدينة القاهرة، وذلك تزامنا مع النهضة العمرانية التى تشهدها مصر خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، سواء من خلال توسيع الرقعة العمرانية بإنشاء المدن الجديدة، أو بتطوير العمران القائم.
 

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وزير الإسكان المدن الجديدة منطقة سور مجرى العيون سور مجرى العيون القاهرة التاريخية

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