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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

حصاد الإسكان 2022|طرح أراضى للأفراد والمصريين بالخارج والتصدى للسماسرة

وزير الإسكان
وزير الإسكان

عملت وزارة الإسكان خلال عام 2022،على استكمال تنفيذ مخططات التنمية والتى تستهدف زيادة الرقعة العمرانية ، و نجحت فى اقامة العديد من المدن العمرانية كاملة المرافق والخدمات والانشطة الحياتية التى تحقق للمواطن المصرى السكن اللائق، فقد شهد عام ٢٠٢٢ الاعلان عن اقامة عدد من التجمعات العمرانية الجديدة كان اخرها افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، حيث بلغ عدد المدن الجديدة حاليا ٣٠ مدينة، بخلاف عدد كبير من المدن المخطط لها وجار العمل على انشائها .

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طرح الأراضى

 

و طرحت وزارة الإسكان العديد من قطع الأراضي بمختلف فئاتها (الصغيرة و الكبيرة، المميزة والأكثر تميزا) سواء للأفراد او المستثمرين، خلال عام 2022، كما تم طرح عدد كبير من قطع الأراضي موجهة للمصريين بالخارج في ٦ مدن عمرانية جديدة، كما سبق و أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأيام الماضية عن طرح 19866 قطعة أرض سكنية (إسكان أكثر تميزا ــ إسكان متميز - إسكان متوسط ) واستهدفت مدن الصعيد.

 

طرح للمستثمرين والأفراد


كما أعلنت الوزارة عن طروحات متعددة امام المستثمرين و الافراد لعدد كبير من قطع الأراضي الكبيرة والصغيرة كنشاط صناعى بعدد من المدن، منها الشروق ومايو، بالإضافة الى تخصيص عدد كبير من الوحدات الصناعية الجاهزة فى بعض المدن منها العاشر من رمضان.

وبادرت وزارة الاسكان باتخاذ عدد من الاجراءات الحاسمة لضبط السوق وعدم وقوع المواطنين فريسة لاستغلال وتلاعب السماسرة، فقد اعلنت عن الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة الشاغرة بجميع مستوياتها بالمدن الجديدة للحجز الفوري للأفراد، وذلك انطلاقاً من مبادرة الرئيس السيسي بتوفير السكن لجميع المواطنين بمختلف شرائحهم.

 

افتتاح المنصورة الجديدة

وشهد عام 2022 الإعلان عن إقامة عدد من التجمعات العمرانية الجديدة كان آخرها افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، حيث بلغ عدد المدن الجديدة حاليا 30 مدينة، بخلاف عدد كبير من المدن المخطط لها وجار العمل على إنشائها.

 

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة وتتوسط المنصورة الجديدة محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، وتأتى في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية.

و صدر القرار الجمهوري بإنشاء المدينة عام 2017 بمساحة 5104 أفدنة ثم صدر القرار الجمهورى عام 2018 بإضافة 809 أفدنة لها ليصبح إجمالي مساحة المدينة 5913 فدانًا، ثم صدر القرار الجمهوري بزيادة مساحة المدينة لتصبح 7211 فدانًا وقد قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتدشينها فى أول مارس 2018.

 

طرح الأراضي المدن الجديدة مدينة المنصورة الجديدة افتتاح المنصورة الجديدة

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