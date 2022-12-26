الإسكان: إعفاء 100% من غرامة التأخير فى السداد لعملاء مشروع 6 أكتوبر|تفاصيل

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة فى الجهاز المركزي للتعمير عن إعفاء العملاء المتعثرين من غرامة التأخير في السداد بنسبة 100%.

وأعلن الجهاز المركزي للتعمير ، فى بيان له ، أنه نظراً للظروف الاقتصادية الراهنة؛ تقرر إعفاء عملاء مشروع الجهاز بالقطعة 75 جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر من غرامات التأخير بنسبة 100%، وذلك في حالة سداد كافة الدفعات المتأخرة دفعة واحدة

وأكد الجهاز المركزي للتعمير أن هذا القرار سيتم العمل به بدءاً من 1/1/2023 وحتى 31/3/2023.



وأعلن الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، فى أكتوبر الماضى عن طرح آخر 4 وحدات سكنية جاهزة للاستلام، كاملة التشطيب والمرافق، بمساحات مختلفة، نموذج "عصفور الجنة"، بالقطعة 75 جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، للبيع بتيسيرات كبيرة فى السداد.