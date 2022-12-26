القابضة للمياه تنفذ ورشة عمل مناهج المسار الوظيفي لإدارات دعم النزاهة

نفذت الإدارة العامة للمسار الوظيفي بالتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وإدارة الجودة ودعم النزاهة بالشركة القابضة ورشة عمل التدريب التجريبي لمناهج المسار الوظيفى الخاصة بالعاملين بإدارات دعم النزاهة بالشركة القابضة و شركاتها التابعة خلال الفترة من ١٨حتى 22 ديسمبر 2022 بالأقصر، وذلك بحضور المهندس محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والدكتورة مها خلاف مدير مشروع دلتا النيل بمصر بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى.



وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للمسار الوظيفي تنتهج نظام للتدريب والتأهيل مبنى على الجدارات بهدف رفع كفاءة أداء العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة من خلال الارتقاء بالعنصر البشري باعتباره اهم الموارد التي يجب الحفاظ عليه واستدامة الاستثمار به من خلال التطوير والتحسين المستمر للعاملين للتأكيد على قدرتهم على التعلم والاستجابة للتغييرات التي تطرأ على محيط بيئة العمل حاضرا و مستقبلا.