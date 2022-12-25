افتتاح المؤتمر الدولى الثالث لمواد البناء المبتكرة بمركز بحوث البناء والإسكان

افتتح الدكتور خالد محمد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء اليوم المؤتمر الدولي بدورته الثالثة لمواد البناء المبتكرة والذي يقام من الفترة 25 ديسمبر إلى 27 ديسمبر تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق وبحضور طارق بهاء نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون البحوث والدراسات والدكتور محمد مسعود السعداوى نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون الاعضاء والدكتور نفيسه هاشم وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق والدكتور حامد ميرا رئيس هيئة المواد النوويه والدكتور احمد عبد الحليم الجابرى مدير معهد مواد البناء وضبط الجوده ونائب رئيس المؤتمر.

ويستضيف المؤتمر عددا من المتحدثين الرئيسين من كبار العلماء بالعالم فى مجال مواد البناء والمنشآت الخرسانية بالاضافة الى ورش عمل فى مجالات متعدده منها البناء الاخضر والخرسانة الجاهزه .

وقال الدكتور خالد الذهبي خلال كلمته أن المؤتمر يأتي تباعًا لما تشهده الدولة من مشروعات قومية ضخمة من مناطق سكنية ذكية ومستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية هذا بالإضافة إلى التطور الكبير الذي شهدته في أنشأ المحاور للوصل بين المدن الكبرى والجديدة والذي أدي إلى ظهور الحاجه القصوى لابتكار حلول جديدة واحداث فارق في عام البناء والتشييد للحرص على استدامة هذه المشروعات العملاقة لأجيال عديدة قادمة.

وأكد الدكتور خالد الذهبى على أن هذه ليست بالمرة الأولى التي يضع المركز نفسه في مواجهة التحديات والمشاكل التي تواجه مصر في كافة المجالات الهندسية، موضحًا ان نتيجة التواصل المستمر بين العلماء في جميع انحاء الجمهورية و والاجانب في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك التنسيق بين المركز القومي لبحوث الإسكان و البناء و معهد الخرسانه الأمريكي (ACI) وبرعاية عدة شركات لإنتاج مواد البناء ومحطات الخرسانه الجاهزه وبحضور متميز لهيئة المواد النووية تم تنظيم هذا المؤتمر بنجاح ليصحب جمع كبير من العلماء من جميع أنحاء العالم.

توطين التكنولوجيا الحديثة في مجال مواد البناء

وأوضح الدكتور أحمد عبد الحليم الجايري، مدير معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة بأن معهد بحوث مواد يهدف إلى نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال مواد البناء واستحداث اساليب أكثر كفاءة لاستخدام المواد التقليدية وغير التقليدية وكذلك إلى تطوير أساليب ضبط الجودة بما يحافظ على الثروة العقارية بمصر وللوصل لهذا الهدف يعمل المركز على بحوث ودراسات متعددة في مجال مواد البناء وضبط الجودة في كافة مجالات التشييد.

وتوجهت مصر مع دول العالم نحو تخطيط وتصميم وبناء مدن ذكيه ويعتبر إنتاج مواد بناء مبتكرة أحد العناصر الاساسيه نحو تحقيق هذا الهدف ، وتأتى مواد البناء المبتكرة فى صورة ذكيه أو مواد معاد تدويرها أو مواد موفره للطاقه أو عالية الأداء أو مواد منتجه للطاقه المتجدده .

كما يساهم المركز فى إدارة المنظومة الفنية للبناء والإسكان للوصول إلى الجوده العالمية للمنشآت المختلفة والوصول إلى منشآ أمن واقتصادى من خلال الأبحاث والاستشارات الفنيه والكودات والتشريعات والاختبارات فى معامله معتمده عالميا بالاستعانة بمجموعة مميزه من الباحثين يتم تدريبهم وتأهيلهم عالمياً ،كما يساهم المركز فى ربط صناعة البناء المحلية بالعالميه من خلال المؤتمرات والندوات وتبادل الخبرات .