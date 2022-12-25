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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : الإسكان توفر نحو 9 ملايين جنيه لمد خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة بالإسماعيلية

مجلس النواب
مجلس النواب

تلقى المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، خطابا من وزارة الإسكان والمرافق ردا على الطلب المقدم منه ومن أعضاء مجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية، بشأن مد وتدعيم خطوط مياه الشرب إلى المناطق المحرومة بالمحافظة وذلك لتوفير مياه صالحة للشرب للمواطنين.

وأشارت وزارة الإسكان في ردها على النائب أحمد عثمان، أنه سبق توفير 7 ملايين و225 ألف جنيه، من بند المد والتدعيم خلال العام المالي 2021/2022.

وأوضحت أنه في ضوء الاعتمادات المالية المتاحة وافق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على توفير مبلغ 8 ملايين و888 ألف و850 جنيه، للتنفيذ من بند المد والتدعيم خلال العام المالي 2022/2023، بشرط أن تكون الأعمال المطلوبة داخل الحيز العمراني، وسيتم استكمال باقي المبلغ المطلوب بالخطط القادمة فور توفر الاعتمادات المالية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم مخاطبة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لإصدار التعليمات لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة للبدء في تنفيذ الأعمال المطلوبة وتحديد موعد الانتهاء من التنفيذ.

الأسكان وزارة الاسكان مستقبل وطن حزب مستقبل وطن مجلس النواب المهندس احمد عثمان

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