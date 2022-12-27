وادي دجلة يتسلم 21 فدانا بمدينة الشروق لإقامة فرع جديد| تفاصيل

صرح المهندس على سعد، القائم بأعمال رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنه فى ضوء موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة أرض لإنشاء نادٍ رياضي لشركة أندية “وادى دجلة ” فقد قام جهاز المدينة بإنهاء إجراءات تسليم الأرض.

تخصيص فورى

وأوضح “سعد” أنه تم تخصيص قطعة أرض لصالح نادى وادى دجلة بأحد المواقع الهامة بالمدينة بمنطقة الخدمات المستقبلية شمال المدينة أمام مدخل الإسماعيلية 2 قطعه رقم (12) بمساحة (88962م2) بما يزيد عن مساحة (21) فدان وذلك بنظام التخصيص الفورى دعماً للاستثمار، مضيفاً أنه يعمل بالمدينة (ثلاث) نوادٍ وآخر تحت التشغيل بخلاف (7) ملاعب ثلاثية بمناطق [الحى الثانى (ا ، د 2 ) -عائلى – المستقبل – 70م شمالى – اسكان اجتماعى،سكن مصر) .

وفى نفس السياق، أكد أنه تم تيسير إجراءات التسليم وإنهاء كافة الإجراءات بكل يسر وسهولة نظراً لأهمية هذا الإستثمار ولما له من مردود إيجابى يساهم فى النهوض بالمنظومة الرياضيه بمدينة الشروق.

وحضر إجراءات التسليم م طارق يوسف نائب رئيس الجهاز ، م محمد عزازى نائب رئيس الجهاز، المهندس احمد مكى معاون رئيس الجهاز، والمهندس نجيب الوزير مدير عام المشروعات.

جاهزية محطتى معالجة مياه الصرف الصحى لاستقبال الأمطار

وتفقد المهندس على سعد "القائم بأعمال رئيس جهاز مدينة الشروق" محطتى معالجة مياه الصرف الصحى طاقة (27 ، 60 ألف/م3 يوم ) وذلك لمراجعة كافة عناصر التشغيل وجودة المياه المنتجة وكذلك مدى جاهزيتهم لاستقبال مياه الأمطار المتوقع سقوطها خلال موسم الشتاء والتى ينتج عنها زيادات إستقبال المياه .

حيث إستهل جولته بالمرور على مراحل معالجة مياه الصرف الصحى بدايةً من مرحلة دخول المياه الخام حتى يتم معالجتها .

وقام بمراجعة جودة المنتج النهائى من المياه التى يتم استخدامها فى رى المسطحات الخضراء بالمدينة والتى يتم أيضاً إتاحتها لرى المسطحات داخل المجمعات السكنية والعقارات الخاصة بالمدينة موجهاً برفع مستوى نسبة جودة المياه .

وشمل المرور على مراجعة مصادر تغذية الكهرباء البديلة للمواتير وكذلك المولدات وخزانات الوقود والتى تستخدم فى حالات انقطاع التيار الكهربائى ومناسيب البيارات والتأكد من تطهيرها.

كما طالب المهندس على سعد فى ختام جولته باستعداد العاملين ومراجعتهم الجيدة لكافة ملحقات المحطات والتى تؤهل لمجابهة مياه الأمطار و حالات الطوارئ لا قدر الله فى ظل التغيرات المناخية الحالية.

