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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أبطال وادي دجلة يودعون 2022 بالتتويج بـ 82 ميدالية

صدى البلد

نجح أبطال أندية وادى دجلة، في الفوز ببطولات محلية كبرى في ألعاب الجمباز الفني والدراجات والشطرنج، ليودع اللاعبون عام 2022 بالفوز بـ82 ميدالية متنوعة، والحفاظ على ريادة التصنيف العالمي للإسكواش، والتتويج مع المنتخب بالبطولة الأفريقية لسباقات السرعة، تكليلًا لجهود إدارة أندية وادى دجلة في تحفيز اللاعبين على تطوير مستواهم وتحقيق الانتصارات بالمنافسات المحلية والدولية.

وحققت فرق الجمباز الفني بأندية وادى دجلة، 3 بطولات كبرى خلال الشهر الجاري، بدأت بالتتويج ببطولة الفراعنة الدولية (رجال وآنسات)، وحصد الفريق 9 ميداليات متنوعة بواقع 3 ميداليات ذهبية، ومثلهم فضية وبرونزية، وفاز فريقي تحت 10، و11 سنة ببطولة الجمهورية بإجمالي 8 ميداليات ذهبية للأول، و5 ميداليات متنوعة للثاني بواقع 4 ميداليات ذهبية، و 1ميدالية برونزية.

وتوج لاعبو القدرات الخاصة بجوائز بطولة الألعاب الوطنية للدراجات، التي أقيمت فعالياتها في القاهرة، ونجح اللاعب مينا وليد في الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وتوج اللاعب محمد شريف بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفازت بطلات الشطرنج بالميدالية البرونزية ببطولة كأس مصر للسيدات لكافة المراحل العمرية، ومثل الفريق اللاعبات: منة مصطفى، وسلمى محمد، وجنة محمد، وديما علاء، وميرا نور الدين، وسماء الله علاء، وحبيبة محمد، وسارة محمد، ويشرف على تدريب الفريق جهاز فني مكون من الدكتور باسم أمين رئيس الجهاز الفني، ومحمود رشدي، وحاتم عاطف مدربين، وأحمد بركات مدير إداري.
وفي نفس السياق يستعد الدكتور باسم أمين رئيس القطاع الفني لأكاديمية وادى دجلة للشطرنج، للمشاركة ببطولة العالم للشطرنج السريع من 26 إلى 28 ديسمبر الجاري، ثم بطولة العالم للشطرنج الخاطف من 29 إلى 30 ديسمبر في كازاخستان.

ونجح لاعبا وادى دجلة علي فرج، ونوران جوهر في الاحتفاظ بصدارة التصنيف العالمي للإسكواش حتى نهاية عام 2022، بعدما حقق اللاعبان 9 بطولات دولية خلال العام الحالي أبرزها فوز علي فرج ببطولات: هيوستن المفتوحة، سى أى بى مصر الدولية المفتوحة، و اوبتاسيا، وفوز اللاعبة نوران جوهر ببطولات: أمريكا المفتوحة، ساوث ويسترن للسيدات المفتوحة، سى أى بى بلاك بول، و سينسيناتى جاينور كاب. كما استطاع اللاعبان التتويج ببطولة جي بي مورجان.

في سياق متصل استطاع أبطال أندية وادى دجلة لسباقات السرعة قيادة المنتخب الوطني لحصد لقب البطولة الأفريقية، بعدما ساهم لاعبو دجلة في التتويج بـ57 ميدالية متنوعة من أصل 58 ميدالية حققها المنتخب الوطني بواقع (28 ميدالية ذهبية- 20 ميدالية فضية - 9 ميداليات برونزية)، ويقود المنتخب الدكتورة كرستين نصحي المدير الفني بأندية وادى دجلة لسباقات السرعة، والكابتن محمود مصطفى مدرب عام للمنتخب.

وشارك بالبطولة من أندية وادى دجلة: سارة عبد العليم، وسندس إيهاب، ونسمة محمد، وشهد شريف، وياسين محمد، وأحمد تامر، وكريم خالد، وهنا تامر، ولينا كرم، ومريم هيثم، ولما كرم، ومحمد عمرو عبد العزيز، ومحمد جمال.

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