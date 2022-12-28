رئيس حزب الجيل: 2022 شهدت حراكا في الحياة السياسية

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن عام 2022 شهد حالة من الحراك لـ الحياة الحزبية السياسية في مصر .

وقال ناجي الشهابي في حواره في برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، أن السبب الرئيسي في هذا الحراك هو عوة الرئيس السيسي للحوار الوطني ".

وتابع ناجي الشهابي:" دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني تعتبر دعوة لتحرر الحياة الحزبية من قيودها، كي تشارك الأحزاب في مناقشة كل هموم الوطن بكل حرية ".

واكمل ناجي الشهابي:" الرئيس السيسي أكد عدم إقصاء أحد من الحوار الوطني إلا من تلطخت يده بدماء المصريين".

ولفت ناجي الشهابي:" تم تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني وتم الإنتهاء من كل الإجراءات التنظيمية"، مضيفا:" لجان الأحزاب السياسية تعمل حاليا".