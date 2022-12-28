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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير سابق: الفقراء يعتبرون أولادهم أحد مصادر الدخل

السكان
السكان

قال اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن الحرب الروسية الأوكرانية وتوابع أزمة كورونا تؤثر على موارد الدولة المصرية التي من المفترض ان تلبي احتياجات الشعب.


وأضاف "الجندي"، خلال حواره  على فضائية "ten"،  أن القضية السكانية تكون مشكلة عندما يحدث اختلال ما بين السكان والموار، مضيفًا أن السكان من أهم موارد أي دولة، ولكن الأهم هو خصائص السكان، من حيث ارتفاع مستوى التعليمي، والإمكانيات الصحية.


وأشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن هناك إمكانية لتحسين مستوى خصائص السكان، ولكن  هناك صعوبة في زيادة موارد الدولة، فهذا لن يحدث بين يوم وليلة. 


ولفت إلى أن هناك ضرورة لتوعية مدى خطورة الزيادة السكانية  في مصر، خاصة أن هذه المشكلة ديناميكية، وهذا يهدد مستوى المعيشة، ويزيد من معدل الفقر، مشيرًا إلى أن الفقراء يعتبرون أولادهم احد مصادر الدخل، أما المتعلم فيقوم بالإنفاق على أولاده من خلال التعليم وخلافه. 

 

الحرب الروسية الأوكرانية أزمة كورونا كورونا التنمية المحلية

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