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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكومي يكشف موقف ميدو من برنامجه التليفزيوني عقب قيادته للإسماعيلي

ميدو
ميدو

أكد يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي، أن مجلس الإدارة يبذل قصارى جهده من أجل مصلحة النادي، مؤكدًا على صعوبة المباراة القادمة أمام الزمالك.

وقال الكومي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "لدينا ثقة كبيرة في أحمد حسام ميدو، ولديه إصرار وحماس كبير، ونقل ذلك للاعبين خلال التدريبات أمس، ولديه رغبة في تحقيق الانتصار ونتمنى التوفيق له".

 

 

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وأضاف: "ميدو سيتولى تدريب الإسماعيلي لنهاية الموسم، ومن حقنا التمديد لموسم آخر، وسوف يقدم برنامجه التليفزيوني يومين خلال الأسبوع، لقد وافقنا على هذا الطلب، بما لا يتعارض مع مصلحة الإسماعيلي".

واختتم: "نثق في ميدو، والجهاز المعاون، ونبذل قصارى جهدنا من أجل النادي الإسماعيلي".

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