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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد توجيهات الرئيس السيسي.. مصطفى كامل ينشئ شعبة ذوي الهمم بنقابة الموسيقيين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

أصدر الفنان مصطفى كامل - نقيب المهن الموسيقية - بيانا يعلن فيه تضامنه مع مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي (قادرون باختلاف) لدعم ذوي الهمم. 

وجاء في بيان نقابة المهن الموسيقية: «بعد ما شاهدته بعينى وسمعته بأذنى فى الاحتفالية المصرية العظيمة لأبناء وطننا الحبيب من ذوى الهمم (احتفالية قادرون باختلاف) شكرا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.. شكرا للمجلس القومى لذوى الإعاقة.. شكرا لكل الجهات الراعية والداعمة لهذا المشروع الإنسانى المشرف.. شكرا مصرنا الحبيبة التي أنجبت هذا الزرع الملائكى». 

وأضاف بيان نقابة المهن الموسيقية: «والحمد لله أننا قادرون على أن نتخذ أبسط القرارات التي تؤهلنا لأن ننخرط ضمن هذه الملحمة الإنسانية العظيمة قادرون باختلاف.. ولهاذا قررنا منح العضوية الشرفية المجانية لأبناء مصر ذوى الهمم وتأسيس شعبة بلجنة القيد بالنقابة العامة تحت مسمى شعبة ذوى الهمم داعين الله أن تتزين نقابة المهن الموسيقية بابتسامتكم التي زينت ربوع مصرنا الحبيبة». 

بيان نقابة المهن الموسيقية 

احتفالية قادرون باختلاف 

وشهد الرئيس  عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، احتفالية "قادرون باختلاف"، في نسختها الرابعة لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت مسمى "لينا مكان".

 

قرارات مصطفى كامل

عقد الفنان مصطفى كامل أول مؤتمر صحفي له في أكتوبر الماضي بمقر نقابة المهن الموسيقية ، بعد انتخابه نقيبا خلفا للفنان هاني شاكر للكشف عن أول قراراته بالنقابة التي شملت العديد من المفاجآت المدوية.

واستقبله محبوه بالزفة البلدى والهتافات له وذلك بعد فوزه بمقعد نقيب الموسيقيين خلفا للفنان هانى شاكر الذى تقدم باستقالته منذ فترة قصيرة، ثم استأذن الحضور بالدخول لمكتبه للتوقيع على القرارات الأولى له.

قرر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، زيادة معاشات أعضاء نقابة المهن الموسيقية، بنسبة 10٪ بداية من 1 نوفمبر 2022، مع زيادة بدلات العلاج والأمراض المزمنة والعمليات الجراحية الخطرة.

كما أمر بتجميد عضوية المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة الموسيقيين، وإحالته للتحقيق في التهم الموجهة له من فساد.

وبالمثل تم تجميد عضوية زوجة سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، وإحالتها للتحقيق في تهم الفساد الموجهة لها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

فيما تم إيقاف سعد المتولي، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، وإحالته للتحقيق؛ لما بدر منه وتهم الفساد الموجهة له.

 

استدعاء نادية مصطفى

قرر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، استدعاء المسئولة عن ملف الإسكان، الفنانة نادية مصطفى؛ لمعرفة ما حدث في ملفات النقابة المعنية في فترة توليهما النقابة.

وقالت الفنانة نادية مصطفى، في تصريحات صحفية، إنها هي من طلبت من الفنان مصطفى كامل، فتح باب التحقيق في ملف الإسكان، ومعرفة ما توصل له المجلس خلال الفترة الماضية.

 

إيقاف جميع مؤدي المهرجانات

قرر الفنان مصطفى كامل، وقف عضوية مطربي المهرجانات بشكل مؤقت، لحين التحقيق فيما حدث من عوار في منحهم العضويات، وفتح تحقيقات في كل التهم الموجهة للمجلس بخصوص إعطاء هذه العضويات بطريقة غير قانونية.

وتواجد عدد من مؤدي المهرجانات أثناء إلقاء مصطفى كامل قراراته الجديدة وأبرزهم حسن شاكوش الذي امتنع عن التعليق، وينتظر مصيره.

وقال مدير أعمال حمو بيكا، إن المسئول المتهم كان يطلب منه رشاوي مقابل إحياء الحفلات، وكان يستدعيه لإحياء حفلات بدون أجر يأخذ أرباحها هذا المسئول لصالحه.

وأوضح مدير أعمال حمو بيكا، أن المسئول المتهم بالفساد في نقابة المهن الموسيقية، طلب منه 3 ملايين جنيه، ليرفع عنه الإيقاف ويعطيه تصريحا للحفلات.

وقام مدير أعمال حمو بيكا، بعرض تسجيلات صوتية عبر محادثات واتساب للجميع ليؤكد على صحة ما قاله.

فيما قرر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، القضاء على الروتين في نقابة المهن الموسيقية والتعنت في صرف التعويضات لأسر الأعضاء المتوفين، مع صرف تعويضات فورية لأسرهم بمجرد العلم هاتفيا، واستكمال باقي الإجراءات لاحقا.

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