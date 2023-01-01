سنة سعيدة.. ميسي يحتفل بالعام الجديد مع أسرته

احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برأس السنة الميلادية 2023 مع أسرته عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر ميسي صور له رفقة زوجته أنتونيلا روكوزو وأبنائها وعلق قائلا: 2023 نحن في انتظاركم مع الجميع ، سنة جديدة سعيدة للجميع.

وكانت قد كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب نادي النصر السعودي من ضم مهاجم باريس سان جيرمان وزميل الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد التعاقد مع البرتغالي رونالدو في صفقة تاريخية.

وأعلن نادي النصر السعودي مؤخراً عن ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

وقال موقع “توتو ميركاتو ويب” الإيطالي، أن نادي النصر السعودي يسعى للتعاقد مع كبار اللاعبين الأوروبين خلال الفترة المقبلة.