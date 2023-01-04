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رئيس التحرير
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ديني

ماذا يفعل الله معك وأنت تعصيه؟ .. داعية يجيب

صدى البلد

ماذا يفعل الله معك وأنت تعصيه؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور محمد داود، المفكر الإسلامي، والأستاذ بجامعة قناة السويس. 

ماذا يفعل الله معك وأنت تعصيه؟

وقال الدكتور محمد داود، في بيانه ماذا يفعل الله معك وأنت تعصيه؟ عبر مقطع فيديو له،  لا يوجد ذنب يبعدك عن الله تبارك وتعالى، موضحا أنه بمجرد النية والتوكل على الله سبحانه وتعالى هذا له معنى، بل وأنت في المعصية الله يتلطف بك. 

 

واستدل بقوله تعالى: "قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله"، فرغم أنهم عصاة لم يناديهم سوى بالعباد، مبينا أنه من رحمة الله بك وأنت في المعصية يسترك، وأنت على المعصية الله يرزقك، ويتولاك ويناديك. 

 

اللهو مباح وكان يفعله الصحابة

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن بعض الأشخاص حفظوا أحاديث واستخدموها فى غير موضعها، مما تسبب فى مشكلتين ظلموا النص والمعنى، مما تسبب فى حدوث توهم لدى العوام فى مفهوم النص واحتمال معناه. 


وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية "dmc"، أمس الثلاثاء: "فى سورة لقمان (من الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم)، اللى هيتفهم هنا فى تقييد لهو الحديث بالضلال هو السبب اللى يجعله حرام، ومعنى كده ان لهو الحديث مش حرام، لكن أمتى يكون حرام لما تحارب الدين والسنة، لما تشوش على القرآن لما يكون بسبب نشر الفسق". 
واستكمل: "الصحابة كانوا يتعاملون باللهو، وهو مقرون يالمباحات من الأعمال والقرآن أقر ان الصحابة كانوا يتعاملون باللهو وهو نا جاء فى صورة للجمعة لما اقترن بالتجارة هل التجارة حرام"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. 

الطلاق أحل الحلال فى هذه الحالة

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، حديث ضعيف لأنه مرسل، لافتًا إلى أن الحديث رواه أحمد والترمذي، لكنه حديث مرسل يرمز له بالتضعيف، والعلماء لم يجدوا شروط الصحة مطبقة عليه.

وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، امس الثلاثاء،  أن الحديث يدل على كراهية التفريق في العقد بين الزوجين، لأن الزواج من الأمور التي يحبها الله، لكن أحيانا يكون أحب الحلال عند الله الطلاق، لافتًا إلى أن الله عز وجل عاتب النبي في سورة الأحزاب أنه عطل طلاق، في قوله "وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك".
وأوضح أن الشاهد أن هناك حالات لو استمر الزواج فيها تكون معصية، مردفا: "أحيانا يكون فيه إفساد للحياة الزوجية لو قلت لازم يكملوا مع بعض، مثل أن يجبر الزوج زوجته على تناول المسكرات والمخدرات، أو يترخص في عرض زوجته مع الناس، فنقول لها اصبري الست ملهاش إلا جوزها، كده الدنيا  بتروح في داهية". 

الله ماذا يفعل الله معك وأنت تعصيه الدكتور محمد داود النية والتوكل اللهو مباح الصحابة الشيخ خالد الجندي لعلهم يفقهون

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