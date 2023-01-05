أقوى من المضادات ..خليط عشبي خارق لعلاج البرد والسعال والتهاب الحلق

خلال فصل الشتاء يقع الكثير من الناس فريسة للسعال الفيروسي والبرد والتهاب الحلق، إن هذه الأمراض الموسمية يمكن أن تعرقل أنشطتك اليومية بشكل كبير.

علاج نزلات البرد والسعال



وينصح الأطباء عادة بمحاولة كبح نزلات البرد من بدايتها قبل أن تتفاقم وتتطور لمرض شديد. وبحسب تقرير نشره موقع "بولد سكاي" الطبي، يمكن استخدام بعض العناصر الموجودة بطبيعة الحال في مطبخ كل بيت لعلاج نزلات البرد والسعال منذ بداية الإصابة.



في حين أن هناك العديد من الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تعد بالراحة، فإن الكثير منها يمكن أن يجعلك تشعر بالنعاس والكسل. لذا أن الخيار الأفضل التالي هو العلاجات الطبيعية المعروف بمساعدتها في إدارة المشكلات بطريقة طبيعية في تخفيف ألم التهاب الحلق وتخفيف أعراض السعال والكحة، كل ما تحتاجه هو:

كل ما تحتاجه لـ علاج نزلات البرد والسعال



نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة مسحوق زنجبيل جاف

1 فلفل أسود (مهروس طازجًا) أو 2 رشة من مسحوق الفلفل الأسود

1 ملعقة صغيرة عسل نقي

طريقة تحضير مشروب علاج نزلات البرد والسعال



غلي المكونات جيدًا وتناولها دافئة من 2-3 مرات باليوم قبل الوجبات بساعة واحدة أو بعد الوجبات".

بالإضافة إلى ذلك، تحتاج أيضًا إلى تقليل تناول الأطعمة الدهنية والمقلية والقديمة وأطعمة الشوارع. جرب تناول الطعام الخفيف المطبوخ في المنزل. بالإضافة إلى ذلك يجب تجنب المشروبات الباردة والأطعمة الباردة كالآيس كريم والزبادي خاصة عند مزجه بالفواكه.