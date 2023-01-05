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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد: سأظل داعمًا لرموز الأهلي

صدى البلد

 

أكد إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق، أنه سيظل داعمًا لرموز النادي الأحمر، مؤكدا بأنه يمتلك لاعبين مميزين في صفوف المجد، وبعضهم يستحق اللعب في الدوري الممتاز.

وزاد: "توليت تدريب فريق المجد منذ اسابيع قليلة، ولم أقود الفريق سوى في مباراتي المنصورة والبلدية، خسرنا اللقاء الأول بركلة جزاء وهمية وتم ايقاف الحكم لنهاية الموسم، بعدما اضاع مجهودي ومجهود اللاعبين، أركز في مجال التدريب حاليًا، وسبق وتوليت تدريب جولدي وعملت معهم في الدرجة الثانية".

وأضاف: "أعمل مع فريق المجد لديهم طموح شديد، رغم الامكانيات المالية، ولدينا 4 لاعبين مميزين أرشحهم للنادي الأهلي، ويتواجد معي لاعب جزائري وفلسطيني، هناك لاعبين قادرة على اللعب في الممتاز".

 

وواصل: "سأواصل دفاعي عن رموز النادي الأهلي، سواء صالح سليم أو حسن حمدي أو الخطيب، كل ما هو رمز سأظل داعمًا له، وأنا أحد ابناء النادي، الذي صنع اسمي".

وأردف: "لن أعمل في قطاع الناشئين داخل النادي الأهلي، حتى لا يقال أنني دافعت عن النادي مقابل وجودي في أي منصب".

وأتم:" لو عاد بي الزمن لن أخرج مطلقا من النادي الأهلي، ولا أريد الحديث عن الاسباب".

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