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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير القوى العاملة : برامج لزيادة تنافسية شركات الغزل بمصر | فيديو

حسن شحاتة، وزير القوى
حسن شحاتة، وزير القوى العاملة

أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أنه نتعاون مع منظمة العمل الدولية لتلافي الملاحظات، مشيرا إلى أن الحريات النقابية أبرز محاور البروتوكول مع منظمة العمل الدولية.

وقال حسن شحاتة، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أنه لدينا برامج عمل لزيادة تنافسية شركات الغزل في مصر.

وتابع وزير القوى العاملة، أنه نطبق الأن برنامج العمل الأفضل مع منظمة العمل الدولية، مؤكدا أنه  لا يوجد أي توجهات حكومية في قانون العمل الجديد.

 

توفيق أوضاع العاملين

وأشار حسن شحاتة إلى أن ندعم قانون العمل لمصلحة العمال وأصحاب العمل، مؤكدا أن هدفنا الوصول لرؤية توافقية في القانون الجديد، ونعمل على توفيق أوضاع العاملين بالمصانع تحت التصفية.

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