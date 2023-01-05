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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير القوى العاملة: لا صحة لما يتردد حول تصفية العاملين بالخارج.. فيديو

حسن شحاتة وزير القوى
حسن شحاتة وزير القوى العاملة

أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أن لدينا 9 مكاتب للتمثيل العمالي بالخارج لحل المشكلات، مشيرا إلى أنه لا صحة لما يتردد حول تصفية العاملين بالخارج.

وقال شحاتة، خلال لقائه ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن الخليج لا يستطيع الاستغناء عن العمال المصريين، مؤكدا أننا وفرنا رابطا الكترونيا مع دولتي الأردن وليبيا.

وتابع وزير القوى العاملة، أن السعودية يوجد بها أكبر نسبة للعاملين المصريين بالخليج، مؤكدا أن هناك 4 ملايين و200 ألف، هو حجم العمالة المصرية بالخارج.

أبرز مشكلات اتحاد العمال

وأشار حسن شحاتة إلى أن التعثر المالي أبرز مشكلات اتحاد العمال، مؤكدا أن حل مشكلات اتحاد العمال في الاستغلال الأمثل للأصول. 
 

وزير القوى العاملة القوى العاملة مصر اتحاد العمال مصطفى بكري

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