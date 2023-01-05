"نهر جوي".. ظاهرة تتسبب في كوارث بولاية كاليفورنيا الأمريكية | فيديو

تشهد ولاية كاليفورنيا الأمريكية رياح عاتية وأمطار غزيرة وتساقطات ثلجية، وتواجه الولاية قنبلة إعصارية حرمت عشرات آلاف الأسر من الكهرباء وتسببت بإغلاق الطرقات.

وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية من أن "الظاهرة المعروفة بالنهر الجوي ستؤثر على كاليفورنيا طوال اليوم الخميس مع أمطار غزيرة وفيضانات تجرف معها حطاما وانهيارات تربة بالقرب من المناطق التي شهدت حرائق مؤخرا وتساقطات ثلجية كثيفة في الجبال ورياحا عاتية".

يذكر أن هذه الظاهرة المعروفة بالنهر الجوي، هي كناية عن شريط ضيق في الغلاف الجوي يشبه النهر محمل بكمية كبيرة من الرطوبة من الخطوط المدارية، ليست بالنادرة في كاليفورنيا شتاء، لكنها مصحوبة راهنا بـ"قنبلة انخفاضية" قادرة على خفض الضغط على نحو مباغت وشديد السرعة، ما يولّد رياحا جدّ عاتية.

وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية أيضا تحذيرا من فيضانات مباغتة في المنطقة الساحلية قد تتسبب بوفيات.

وبالأمس، أعلن حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، حالة الطوارئ لتيسير عمل خدمات الإسعاف وأجاز للحرس الوطني التدخل، حيث صدرت بلاغات تحذر من الفيضانات موجهة إلى أكثر من 34.5 مليون شخص في كاليفورنيا.