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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القمص مكاري تادرس: نحتفل في رمضان مع إخوتنا والمسلمون يحتفلون معنا بعيدنا..فيديو

القمص مكاري تادرس،
القمص مكاري تادرس، كاهن كنيسة مارجرجس مطرانية شبرا

أكد القمص مكاري تادرس، كاهن كنيسة مارجرجس مطرانية شبرا، ومدرس الكلية الاكليريكية، ان أي عيد عند المسلمين او المسيحيين يتم الإحتفال به في مصر كلها، وليس قائم على طائفة معينة.

 

وقال القمص مكاري تادرس، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه نحتفل في رمضان مع اخوتنا، المسلمين يحتفلوا معنا بعيد الميلاد المجيد.

 

لا تعني التدخل في العقيدة. 

وتابع ان كنيسة مارجرجس مطرانية شبرا، ومدرس الكلية الاكليريكية، أنه لا دخل لنا بالعقائد، مؤكدا أن التهنئة لا تعني التدخل في العقيدة. 

القمص مكاري تادرس عيد الميلاد المجيد كنيسة مارجرجس عيد الميلاد رمضان

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