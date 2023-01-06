القمص مكاري تادرس: نحتفل في رمضان مع إخوتنا والمسلمون يحتفلون معنا بعيدنا..فيديو

أكد القمص مكاري تادرس، كاهن كنيسة مارجرجس مطرانية شبرا، ومدرس الكلية الاكليريكية، ان أي عيد عند المسلمين او المسيحيين يتم الإحتفال به في مصر كلها، وليس قائم على طائفة معينة.

وقال القمص مكاري تادرس، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه نحتفل في رمضان مع اخوتنا، المسلمين يحتفلوا معنا بعيد الميلاد المجيد.

لا تعني التدخل في العقيدة.

وتابع ان كنيسة مارجرجس مطرانية شبرا، ومدرس الكلية الاكليريكية، أنه لا دخل لنا بالعقائد، مؤكدا أن التهنئة لا تعني التدخل في العقيدة.