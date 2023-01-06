عبدالله المغازي: صعيد مصر هو الأصل والعصب والسند الحقيقي للدولة

قال عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن صعيد مصر هو الأصل والعصب والسند الحقيقي للدولة، متابعا: شعب الصعيد شعب عريق للغاية ونعتز بالصعيد والانتماء لها.



وأضاف عبدالله المغازي، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض قرى محافظة سوهاج صنفت من أكثر القرى التي تعاني من الفقر، لهذا قرر الرئيس السيسي أن يتدخل لإعادة إحياء تلك القرى.



واسترسل: مشروعات التنمية بسوهاج تخطت 104 مليار جنيه، وشملت تلك المشروعات شبكة طرق ومصانع وبنية تحتية، متابعا: نحن نشهد بداية عام مفرح داخل صعيد مصر.



وأكد على أن التنمية تسير في كافة الاتجاهات، منوها بأن صعيد مصر شهد خلال السنوات الماضية تقدما كبيرا في المشروعات والتنمية الاقتصادية.





